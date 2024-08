Woleu-Ntem : une délégation de Gab'Oil à Lalara et Medouneu

Dans le cadre du développement de son réseau de stations-service et conformément aux très hautes instructions du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, désireux de voir les produits pétroliers et gaziers être à portée de main des populations villageoises, une délégation de l'entreprise Gab'Oil, conduite par son administrateur directeur général (A-DG), Louis-Gaston Aubame, s'est rendu récemment à Lalara et à Medouneu, chef-lieu du département du Haut-Como, dans la province du Woleu-Ntem.

But de ce mini-périple : apprécier l'emplacement des sites retenus pour abriter les deux futures essenceries dans ces localités de l'arrière-pays.

Et dans la foulée, procéder à des sondages de sol, en attendant les études d'impact environnemental et les études de dangers qui seront effectuées incessamment.

Les travaux de construction de ces deux stations-service seront assurés par l'entreprise “Le Roi des Chantiers”, une PME gabonaise reconnue pour son expertise dans le bâtiment et qui dispose d'une importante logistique pour la réalisation de travaux d'envergure.

À Medouneu, ce n'était pas la première visite du genre.

Une délégation d'agents de Gab'Oil s'y était déjà rendue pour édifier les autorités et la chefferie locales sur la vision de Gab'Oil d'être désormais implantée un peu partout à l'intérieur du pays.

Une visite de prospection des sites. Cette mission a ainsi permis à l'administrateur directeur général de Gab'Oil, d'apprécier les sites retenus à Lalara et à Medouneu.

Christian KOUIGA

Libreville/Gabon