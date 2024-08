Vie des associations : Brice Clotaire Oligui Nguema fait président d’honneur de Tsoummou

L’association Tsoumou rassemblant les filles et fils de Ngouoni, a célébré avec faste son 39e anniversaire, lundi 19 août 2024. Ce, à Ngouoni chef-lieu de Lékabi-Lewolo, autour de son président actif, Henri Claude Oyima. Les activités relatifs au 39e anniversaire de cette association ont débuté par le dépôt des gerbes de fleurs aux Mausolées Alexandre et Richard Obeyi. À l’issue de cette célébration, Brice Clotaire Oligui Nguema, membre actif de Tsoumou a été porté au sommet de cette plate-forme associative en qualité président d’honneur.

La célébration de ce 39e anniversaire, a aussi permis aux membres de tenir leur 39e assemblée générale, qui s’étendra jusqu’au 25 août prochain. L’objectif étant de trouver les mécanismes qui aideront cette organisation à maintenir ses idéaux et ses valeurs que sont politesse, solidarité et le partage. C’est du moins ce qu’a rappelé Henri Claude Oyima. L’événement placé sous le thème « la pérennité et le développement de la ville de Ngouoni » a revêtu toute sa solennité, sans fausse note aucune. « Nos aînés nous ont légué trois décennies et demi d’expériences que nous devons à notre tour transmettre aux générations futures. Nous nous réjouissons des résultats que nous avons accomplis aujourd’hui sur l’échiquier national. C’est un sentiment de satisfaction pour nous », a renchéri le président actif.

Les débats ont tourné autour du développement humain, social, économique et industriel de cette localité. La formation des jeunes, la promotion du développement économique par le biais de la création d’unités de production, l’incitation aux initiatives privées, la mise en place d’une nouvelle grille de cotisation, la place de la femme et son rôle dans l’échiquier national sont autant de points qui ont été examinés en présence du Chef de l’Etat, en sa qualité de fils de la localité et son épouse, Zita Oligui Nguema, qui ont rehaussé par leur présence l’éclat de la cérémonie.

Nadège ONTOUNOU

Ngouoni/Gabon