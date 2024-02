Vie associative : Le mouvement national pour la renaissance se dote d’un siège

Le préfet de la Passa, Raphaël Obali, a présidé dimanche 25 février 2024, la cérémonie d’inauguration du siège de l’association ‘Mouvement national pour la renaissance’(MNR). Ledit siège basé à Franceville, est situé à Potos au lieu-dit ‘bord de mer’.

La coupure du ruban symbolique, qui a suivi le dévoilement de la plaque inaugurale, a donné lieu à la visite des locaux, par les officiels, à savoir, le préfet de la Passa, le délégué spécial de la commune de Franceville, Christian Ndjogho Cognot et les bienfaiteurs de l’association. Après quoi, la présidente du MNR, Annick Simba Embinga s’est déployée avec ses hôtes à la salle de banquet du ‘Mega Mall’, où elle a procédé à l‘installation officielle des points focaux de l’association, répartis dans les différentes localités du Haut-Ogooué. C’était en présence d’un nombre important d’adhérents.

« L’histoire du Gabon ne doit pas s’écrire sans nous, car nous sommes les filles et fils de la nation. Je veux associer à cette invite celles et ceux qui aiment notre pays le Gabon. Nous avons choisi d’être du bon côté de l’histoire et c’est avec acharnement que nous allons continuer à œuvrer pour que le coup de maître du 30 août 2023 porte les fruits escomptés par la transition », a signifié Annick Simba Embinga.

L’association MNR qui compte s’étendre sur le territoire national, est un mouvement apolitique à but non lucratif. Elle a pour mission d’accompagner les actions du Président de la transition, en œuvrant à la création d’une société plus équitable, résiliente et prospère. Ses actions s’inscrivent dans les domaines de l’Education et formation, santé publique, entrepreneuriat, infrastructures et environnement, et bien d’autres.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon