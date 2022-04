Tchibanga/Transport : la gouverneure exige le retour aux anciens tarifs

En présence du maire de la commune de Tchibanga, Jean-Charles Yembit Yembit, la gouverneure de la province de la Nyanga, Nicole Nouhando, a présidé dernièrement une réunion avec les différents opérateurs du secteur transport (syndicats et transporteurs) aux fins de parler de la hausse constatée du prix du transport à Tchibanga et les localités connexes. L'autorité provinciale a tapé du poing sur la table, disant ne pas tolérer que des transporteurs véreux continuent de racketter les populations en leur imposant des tarifs de transport qui n'ont plus de raison d'être.

Le gouvernement ayant levé toutes les mesures restrictives liées au Covid-19 qui avaient favorisé la hausse ponctuelle du prix de transport dans l'ensemble du pays. Une note a été prise avec effet immédiat, informant les différents responsables et chefs d'agences de transport, les responsables de syndicats de transport, ainsi que l'ensemble des populations locales du retour à la tarification pratiquée avant l'arrivée soudaine du Covid-19 dans notre pays. Il s'agit, en effet, des anciens tarifs pratiqués sur les axes routiers traditionnels : Tchibanga-Libreville, Tchibanga-Ndendé-Mouila, Tchibanga-Bongolo, Tchibanga-Gamba, etc.

À l’intérieur de la Nyanga : Tchibanga-Mayumba, Moabi, Mabanda, Mongo, Murindi. Et dans le périmètre urbain de Tchibanga, pour les taxis. Une nouvelle bien accueillie par les populations qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Surtout lorsqu'elles devaient se rendre à l'hôpital de Bongolo (Lebamba) pour se faire soigner.

Lung MOUSSAVOU

Tchibanga/Gabon