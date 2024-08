Tchibanga/3e édition de la Journée paroissiale : prendre à coeur la santé de la population

Organisée pour la première fois en 2021, la journée santé paroissiale poursuit son bonhomme de chemin à Tchibanga.

Et pour cette 3e édition, toutes les promesses ont été tenues au regard de la qualité des soins administrés gratuitement et des patients venus nombreux.

Le but de cette caravane médicale organisée dans l'enceinte de l'église Saint-Raymond de Tchibanga, rapprocher les soins médicaux des populations qui sont sans cesse dans le besoin, mais qui ont souvent des difficultés pour y faire face, faute d'argent. Les coûts étant trop élevés dans les hôpitaux.

Comme les fois précédentes, le personnel médical est sorti de son milieu professionnel ou hospitalier pour venir ausculter et soigner dans un endroit neutre.

Ceux commis à la tâche sont des infirmiers, des techniciens de laboratoire et des médecins locaux appuyés par ceux du Centre de recherches médicales de Lambaréné (Cermel) et d'autres en provenance de Franceville, etc.

Les consultations ont permis à chaque patient de savoir de quoi il souffre. Et l’on a diagnostiqué chez certains d'entre eux de l'hypertension, du diabète et bien d'autres maladies.

Les cas nécessitant un suivi plus assidu ont été orientés vers des structures appropriées pour une meilleure prise en charge médicale.

Pour les organisateurs, dont le curé des paroisses Saint-Joseph et Saint-Raymond de Tchibanga, l'abbé Bawenda, "cette Journée médicale entre dans le cadre pastoral de la santé à l'intérieur de l'église qui est également un lieu d'évangélisation, et qui prend à coeur la santé de l'homme".

Les personnes consultées ont reçu des soins et des médicaments gratuitement.

MIHINDOU MIHINDOU

Tchibanga/Gabon