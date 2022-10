Tchibanga : mise en service de l'antenne provinciale de la DGDI

LE ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a procédé la semaine écoulée à Tichibanga, à l'inauguration de l'antenne provinciale et départementale de la Direction générale de la documentation et de l'immigration (DGDI) de la province de la Nyanga. C'était en présence des membres du gouvernement originaires de ladite province et de la gouverneure, Nicole Nouhandou. Après le mot de bienvenue, le lieutenant-colonel Augustine Langassa a fait la présentation de l'édifice construit sur plus de 670 mètres carrés dont 2 plateaux de 355 et 320 mètres carrés. Équipé d'un système moderne de vidéosurveillance et de matériel de détection protection incendie, le bâtiment est sécurisé et prêt à recevoir dans les meilleures conditions possibles les différents usagers.

À travers cette mise en service de l'antenne de la DGDI, les populations n'auront plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour rallier Libreville afin de se faire établir des documents administratifs comme le passeport, le certificat de résidence, les autorisations d'entrée pour les personnes sollicitant le séjour en terre gabonaise. Cette administration de la police, en dehors de la régularisation de l'immigration et autres missions, va également apporter sa contribution dans la lutte contre l'immigration clandestine, à l'origine de l'insécurité et des trafics en tout genre, dont la criminalité transfrontalière.

En plus de faire bon usage du bâtiment et des équipements, le personnel en service à DGDI Nyanga a été invité à bien accueillir tous les usagers, à bien les orienter, à se mettre à leur disposition, puis à cultiver les valeurs cardinales d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité.

MIHINDOU MIHINDOU

Tchibanga/Gabon