Tchibanga : l'hôtel le “Relais de la Nyanga” rouvre ses portes au public

Construit sur une crête, avec une vue assez prenante sur le fleuve Nyanga dont la province porte le nom, l'hôtel le “Relais de la Nyanga” respire fièrement sa modestie.

Longtemps fermé au public, il lui ouvre à nouveau grandement ses portes. L'ouverture officielle a eu lieu le 19 juin 2024.

Située dans le 2e arrondissement de Tchibanga, à près de 700 kilomètres de Libreville, cette structure hôtelière a subi un profond lifting pour devenir un véritable joyau.

Attrayant et reposant, il n'a plus rien à voir avec l'ancien décor devenu tristounet et repoussant au fil des ans. Les chambres ont subi une exigeante mutation.

Tout l'hôtel respire le confort et la modernité au terme d'une refonte totale. Toutes les commodités sont réunies : eau chaude, écran plasma, chaînes câblées, lits modernes, matelas douillets… pour passer un séjour des plus agréables.

Des nuits paisibles, loin des décibels du “Commercial”. L'hôtel est même doté d'un ascenseur.

Les climatiseurs d'avant ont fait place aux splits. Faites tourner le vôtre toute la nuit, et vous vous croirez au pôle Nord au réveil. C'est une trentaine de chambres avec terrasse, dont une suite présidentielle, deux ministérielles et quatre juniors.

Le tout suivi par 27 agents, hommes et femmes, tous des compatriotes encadrés par un directeur, Duboneure Onanga, dont le patronyme renvoie un écho positif dans le domaine hôtelier au Gabon.

Manager général du Groupe “Iniva” ou “Trésor” en langue omiéné, Jaume Ferrer Graupera, dont l'expertise est avérée dans le tourisme et l'hôtellerie, ne cache pas son ambition de donner une dimension supplémentaire à la chaîne hôtelière dont il a la charge.

Le Relais de la Nyanga, c'est aussi un restaurant et un prolongement adéquat qui peut accueillir une centaine de personnes.

Un grand parking, un auvent, une cour de tennis et un potager.

Christian KOUIGA

Tchibanga/Gabon