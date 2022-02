Tchibanga : le budget 2022 en légère hausse

Le Conseil municipal de Tchibanga, dans la, province de la Nyanga au Gabon représenté par ses 33 conseillers, était en session ordinaire vendredi dernier. Les travaux consacrés à l'examen et à l'adoption du budget primitif exercice 2022, étaient présidés par l'édile de la ville Jean-Charles Yembit Yembit. En recettes et en dépenses, ledit budget présenté par le maire de la commune a été fixé à la somme de 774 millions 570 mille 473 FCFA. D'où le quitus des conseillers municipaux à l'unanimité. Il en fut de même pour les 14 délibérations soumises par le bureau du Conseil.

À la satisfaction du président de séance, le maire Yembit Yembit, qui a félicité le collège des conseillers municipaux pour la célérité ayant prévalu tout au long des travaux. Même si parmi les travaux qui lui tiennent à cœur, le président du Conseil municipal a cité la réhabilitation (en pavés) de certaines voiries secondaires ; l'éclairage public et la gestion des ordures ménagères. Sur tout un autre plan, il a évoqué l'autre cheval bataille de la mairie, à savoir l'entretien des espaces verts, la préservation de l'environnement et des acquis estampillés patrimoine municipal de Tchibanga. En lieu et place de la gouverneure Nicole Nouhando, c'est le secrétaire général de province, Célestin Idriss Nzinzi, qui a ouvert les travaux de ladite session ordinaire, en exhortant les conseillers municipaux réunis à œuvrer pour des décisions qui participent au bien-être des populations.

MIHINDOU MIHINDOU

Tchibanga/Gabon