Sainte Barbe : la Nouvelle Gabon Mining au plus près des populations

APRES une interruption de deux ans, due à la Covid, La direction générale de la société minière, nouvelle Gabon Mining, (NGM) et son personnel, ont commémoré vendredi 09 et samedi 10 décembre dernier, la célébration de sainte Barbe, la sainte patronne des miniers et des artificiers à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué au sud-est du Gabon.

C’est autour d’une journée récréative marquée par l’organisation des jeux sportifs et sociaux, au complexe sportif de Setrag, que l’Administrateur directeur général (ADG), Rana Singh, s’est retrouvé avec son bureau directoire et son personnel des sites d’Okondja et Biniomi, pour communier ensemble, loin des tracas professionnels habituels, un véritable moment de partage et de cohésion sans différence de classes « C’est l’occasion de célébrer après 12 mois de travail acharné, pour partager un moment de joie », a souligné Pascal Loukoussa, chef de service administratif. Une soirée diner de gala a ensuite été offerte par l’entreprise à ses employés, samedi 10 décembre dernier, à Franceville. Laquelle a été rehaussée par la présence des autorités locales, en tête desquelles le gouverneur Jacques Denis Tsanga.

Occasion pour l’ADG de NGM de dresser un bref bilan des activités menées dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) « Nous avons toujours mis l’accent sur la croissance inclusive de la société. Comme projets réalisés en 2022, nous pouvons citer, la relocalisation du village Biniomi, la distribution des kits covid aux populations locales, les bourses accordées aux élèves admis au BEPC et au bac, la livraison de plus de mille kits scolaires, la création d’une PME d’entretien d’espace vert à Benguia 1, la prise en charge du permis de conduire depuis 2020 à Okondja, l’initiation aux cours d’informatiques depuis 2019 et la formation des 53 résidents certifiés en bureautique, la livraison de la salle d’informatique au cœur de Marie, la livraison de l’unité de transformation de manioc de Mangoungou, la livraison de l’épicerie au village Benguia 2, la mise à disposition de deux polycliniques, pour ne citer que ceux-là », a déclaré Rana Singh.

Non sans notifier son ouverture au dialogue social, aux commentaires et au soutien de tous les membres de son équipe, de ses collègues et de l’administration.

N.O.

Franceville/Gabon