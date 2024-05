Renaissance et reconstruction de Minvoul : des assises pour dresser un avenir meilleur

Les 18 et 19 mai 2024, la commune d’Akanda, située au nord de Libreville, a accueilli un événement crucial pour l'avenir du département du Haut-Ntem (Minvoul). Les natifs de cette région se sont rassemblés pour des assises visant à poser un cadre de réflexion et à élaborer des stratégies méthodiques afin d'améliorer les conditions de vie de leur localité. Qui accuse, selon Marcel Mbagha Ondzaga, coordonnateur général des assises, un retard très avancé en termes de développement.

L'organisation des travaux s'est ainsi articulée autour de cinq commissions thématiques : économie et infrastructures ; santé et social ; éducation, sport et culture ; environnement et tourisme sans oublier la politique. Chaque commission faisant une analyse approfondie de la situation actuelle dans son domaine respectif, avant de formuler des recommandations concrètes. Les discussions ont mis en lumière les défis majeurs auxquels le Haut-Ntem est confronté, mais aussi les opportunités à saisir pour un développement durable.

Les propositions issues de ces commissions ont été compilées dans un rapport général, marquant la fin de cette première étape. Une autre, qui aura lieu en août prochain prévoit une séance de sensibilisation dans tout le département pour expliquer le bien-fondé de cette démarche.

Cette initiative, saluée par l'ensemble des participants, représente le point de départ d'une série d'actions concertées destinées à transformer positivement le Haut-Ntem. La mobilisation et l'engagement de la communauté locale démontrent une volonté forte de contribuer au renouveau de Minvoul, en mettant en œuvre des solutions adaptées et pérennes.

L.R.A.

Libreville/Gabon