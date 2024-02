Religion : La première cuvée reçoit les diplômes théologiques

La première promotion de l’école théologique des disciples (ETD) a reçu ses diplômes de fin de formation, dimanche 25 février 2024, à l’église des disciplines de Christ (EDC), de Franceville, en faveur d’une double cérémonie de consécration de 12 nouveaux diacres et diaconesses.

Le culte spécial s’est déroulé en présence du représentant national du ministère international Global recordings network (GRN), Francklin Asseko Mve. C’est au total 28 impétrants composant la première cuvée, qui ont reçu des parchemins, leur permettant d’aller dans les champs de mission, pour les missionnaires ; De diriger les églises, pour les pasteurs et d’accomplir les missions d’évangélisation, pour les autres responsables.

À cet effet, six pasteurs ont bénéficié du brevet d’étude supérieure de théologie appliquée ; Sept missionnaires ont été honorés du diplôme de science religieuse, psychologique et doctrinale ; Onze anciens ont eu droit au diplôme supérieur en théologie et les collaborateurs ont reçu le certificat d’initiation à la théologie. Ceci au terme de 900 heures de cours. Pour le directeur de l’école théologique, apôtre Albert Epalapayi, les bénéficiaires doivent être des agents de développement communautaire, un bras technique de l’Etat, peu importe le lieu où ils sont affectés.

« Nous avons formé nos diplômés au niveau brevet, ensuite, il y aura l’examen du baccalauréat théologique, de licence, des masters, les doctorats seront faits à l’étranger avec des églises partenaires. Ces cours sont divisés en 150 heures de classe, autant d’heures de cours assistés et de séminaires », explique l’apôtre. Durant les trois années d’études, les cours étaient axés sur les dons spirituels ; Comment se tenir et parler en public ; Comment faire un serment ; La psychologie humaine ; Les ressources humaines et la gestion financière ; L’histoire biblique ; Le combat spirituel, et bien d’autres.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon