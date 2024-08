Port-Gentil/Initiative Jeunesse Autonome : un projet salutaire pour les jeunes en décrochage scolaire

Entré dans sa phase active au début du mois de juillet 2024, le projet “Initiative Jeunesse Autonome”, lancé par le gouvernement, sur financement de l'ambassade de France, devrait contribuer à faire face au problème de l’employabilité des jeunes en décrochage scolaire.

À Port-Gentil, ce sont 18 jeunes qui vont être formés dans les métiers de la mécanique marine deux-temps, la mécanique marine quatre-temps et l’électricité des moteurs horsbord, la fabrication et la réparation des embarcations en plastique polyester, la couture, le montage et la réparation des appareils du froid ou encore l’électricité bâtiment.

Ce projet, qui regroupe plusieurs parties prenantes dont la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon via ses démembrements en provinces et le Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), va durer 12 mois.

Récemment, une mission d'inspection réunissant le chargé de projet, Ted Sabefoumou, le point focal de la Chambre nationale des métiers, Tété Ondeno, et le chef d’antenne régionale du PNPE, Yorick W. Onanga Mpendaga, a tiré les premiers enseignements du projet et permettra les ajustements à opérer, notamment en accompagnement des jeunes en apprentissage dans les entreprises partenaires où quelques difficultés ont été émises par les maîtres artisans formateurs.

À la fin du projet, les jeunes formés seront accompagnés, afin qu’ils deviennent autonomes et tirent le meilleur bénéfice de l’expérience vécue.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon