Port-Gentil/Consommation : le collectif Nkongô et le combat contre la vie chère

Depuis septembre 2023, un collectif de citoyens portgentillais est organisé et mobilisé pour s’attaquer à la vie chère, avec pour slogan "Touche pas à mon pouvoir d’achat ".

Fort de plus de 800 membres et sympathisants, Nkongô (solidarité agissante en langue omyènè) a obtenu une première victoire en ramenant le prix du camion de sable à 130000 F à Port-Gentil, alors qu’il surfait entre 220 mille et 230 mille francs.

Décidé à aller plus loin, Nkongô a ouvert d’autres chantiers.

C'est ainsi qu'il s'attaque actuellement au prix du ciment et bien d’autres produits de consommation courante dont les pénuries, on le sait, sont volontairement organisées et entretenues par des monopoles et des lobbies.

Des luttes multisectorielles qui ont nécessité que le collectif se dote d’une personnalité juridique et se donne des moyens d’action pour atteindre ses objectifs.

L’un de ces moyens a été de créer une centrale d’achat pour commercialiser des produits du BTP.

C’est désormais chose faite : les Portgentillais peuvent maintenant se ravitailler en matériaux de construction à la centrale d’achat BIKERE, y compris en passant leurs commandes en ligne.

FAE

Port-Gentil/Gabon