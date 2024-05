Port Gentil : les U-reporters portgentillais sur le terrain

Rencontre avec des élèves, visite du centre Xavier d'éducation spécialisée, atelier de formation et sensibilisation aux changements climatiques à la “Maison de la jeunesse” de Port-Gentil, puis visite de la mangrove à Matanda, nettoyage de la plage au Cap Lopez, etc.

Ce sont là, les activités menées, deux jours durant, les 15 et 16 mai, par les U-reporters portgentillais, encadrés par une mission de l'Unicef. À cette occasion, la youth advocate de l'Unicef, championne climat, Etia Nature.

com, a visité des clubs verts dans les écoles de la cité pétrolière et a sensibilisé les jeunes sur sa motivation. U-Report, qui signifie "Tu rapportes", est une plate forme de messagerie sociale et un système de collecte de données développé par l'Unicef.

Mouvement ayant un impact sur la vie des jeunes, son objectif est d'amplifier la voix de ces derniers pour leur permettre de participer au débat public, de se prononcer sur des enjeux de société qui les touchent et les aider à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.

Cette plateforme est présente dans 99 pays à travers le monde. Le Gabon compte plus de 3 500 U-reporters.

L'initiative port gentillaise s'inscrit, faut-il rappeler, dans la mission de l'Unicef Gabon de sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques et de promotion des actions concrètes de protection de la planète.

C'est ainsi qu'à Matanda, les jeunes ont exploré la mangrove, découvert son rôle vital pour Port-Gentil, et l'importance de la préserver à tout prix.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon