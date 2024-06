Port-Gentil : les anciens employés de Foselev-Gabon en grève de la faim

Depuis plusieurs jours, des anciens travailleurs de la société Foselev-Gabon ont décidé d'entamer une grève de la faim après leur licenciement à la suite d’une grève jugée illicite par la direction de l’entreprise.

Ils sont plus d’une vingtaine à avoir désormais élu domicile devant les bureaux de l’entreprise Foselev-Gabon, non loin de l’entrée du marché du Camp-Boiro, dans le 4e arrondissement. Le tribunal du travail a donné raison aux travailleurs licenciés. Mais un rendu que la partie adverse (hiérarchie) ne juge pas recevable au point de renvoyer l’affaire devant la Cour de cassation.

Au vu du temps qu'a déjà pris ce différend dans ce nouveau round (on parle de 4 ans), les travailleurs licenciés se disent excédés. C'est donc pour se faire entendre qu'ils ont décidé, à l'unanimité, malgré les risques de santé qu'ils encourent, d'entrer en grève de la faim. Ils passent des nuits blanches devant l’entreprise.

Dans la foulée, pour plus d'effet, ils se tournent du côté des plus hautes autorités du pays, pour une éventuelle solution idoine à leur problème qui date déjà de quatre ans. Dans l’intervalle, un des leurs est décédé des suites d’une maladie, et par faute d’argent pour se soigner.

"Nous interpellons le ministre du Travail et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour nous aider à accélérer le dossier mis sous le coude par les magistrats de la Cour de cassation. Nous n'en pouvons plus de souffrir et de mourir ", a fait savoir l’un des grévistes.

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon