Port-Gentil : le Profac en campagne d’information et d’éducation

La présidente du “Programme des Femmes Actives et citoyennes” (Profac), Pepecy Ogouliguendé, par ailleurs députée de la Transition, a lancé samedi dernier au siège de l'ONG Malachie sis au quartier Trois-Filaos, une campagne dite d’information et d’éducation civique et citoyenne dans le 2e arrondissement de la cité pétrolière.

En présence du directeur de cabinet du ministre des Affaires Étrangères, M. Mbaye Nkeze, et des auxiliaires de commandement.

L’initiative du Profac, apprend-on, est une contribution à l’idéal de changement de mentalité voulu par le chef de l’État, Brice Clo taire Oligui Nguema, en vue de la reconstruction d’un Gabon restauré.

Après le lancement officiel de la campagne de sensibilisation, Mme Ogouliguendé et les membres du Profac se sont déployés, des jours durant, dans certains lieux publics, notamment dans les marchés pour sensibiliser au maximum.

Les chefs de quartiers et les personnes vivant avec un handicap ont aussi été sensibilisés. À l’occasion, plusieurs questions d’actualité, comme celle relative à l’organisation du référendum inscrit dans le chronogramme de la Transition, ont été abordées.

L'honorable Pepecy a invité ses compatriotes, alors que le processus de révision de la liste électorale pointe à l’horizon, à se faire massivement enrôler. La phase interactive a permis aux interlocuteurs du Profac de présenter des doléances et d'en savoir plus sur le Numéro d’Identification Personnel ou NIP.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon