Port-Gentil : lancement officiel de pose des vignettes

Le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le général Pierre Rizogo Rousselot, a procédé dernièrement à l'esplanade de l'Hôtel de Ville, au lancement officiel de la campagne de pose des vignettes sur les portières des transporteurs urbains, pour l'exercice 2024.

"Cette opération vise, en plus de la valorisation du partenariat entre le Conseil municipal de Port-Gentil et le partenaire Moov Africa-Gabon Telecom, l'identification et le répertoriage des véhicules à usage de taxi et autres transports urbains dans la base des données de l'Hôtel de Ville", a-t-on rappelé.

Aussi le général Pierre Rizogo Rousselot a-t-il mis à profit cette occasion pour faire le point sur l'opération de peinture et d'attribution des numéros de portière aux transporteurs suburbains, communément désignés sous le vocable de "clandos", somme toute, qui se trouve aujourd'hui, sur de bons rails.

Depuis une dizaine d'années, l'opération de pose de vignettes sur les transports urbains, suburbains et les transports de marchandises (TM) exerçant en zone urbaine de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, est le fruit d'un partenariat entre la municipalité de la ville de sable et l'opérateur de téléphonie mobile Moov Africa-Gabon Telecom.

C'est en présence de ses adjoints et des délégués spéciaux des quatre arrondissements de Port-Gentil que le délégué spécial de la cité pétrolière a procédé à la pose de la première vignette sur un taxi.

Jean Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon