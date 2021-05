Port-Gentil : Des tables-bancs et du matériel didactique pour les écoles de Bendjé

AU nom du directeur général de Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), Baptiste Breton, le directeur général adjoint, Nestor Awaurhet, a transmis, en toute fin de semaine dernière, un don de 200 tables-bancs et un important lot de matériel didactique au Conseil départemental de Bendjé (CDB).

Le lot a été réceptionné par le président du CDB, Dr Louis Barrys Ogoula-Olingo, en présence de quelques directeurs d'école dudit département. L'action salutaire, à forte résonance sociale et sociétale, étant destinée à tous les établissements scolaires publics du département de Bendjé. Satisfait, le président du CDB a remercié l'entreprise bienfaitrice pour avoir prêté une oreille attentive à sa sollicitation. Il a salué le fructueux partenariat naissant entre son institution et Perenco dont le geste obéit selon lui, à la politique de l'égalité des chances du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.

“ La politique de responsabilité sociétale de Perenco Oil & Gas Gabon, repose sur cinq domaines d'action touchant l'environnement, l'éducation et la culture, la santé, l'énergie et l'infrastructure, l'emploi et la formation”, a rappelé le DGA, Nestor Awaurhet. Lequel a ajouté que le geste posé est "une action citoyenne qui cadre parfaitement avec notre politique sociétale (...) Comme quoi, malgré la crise économique due au Covid-19, Perenco ne peut rester insensible et continuera à apporter son soutien aux autorités locales et partant aux populations riveraines vivant autour de ses installations pétrolières".