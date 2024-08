Oyem : vaccination des enfants de 0 à 14 ans

Le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), a lancé le lundi 12 août dernier à Oyem, la campagne de vaccination intensifée (AVI), couplée à l'administration de la vitamine A aux enfants de 0 à 14 ans et aux femmes enceintes.

Cette campagne a été lancée officiellement par le gouverneur du Woleu-Ntem, Jules Djéki.

En présence du directeur général de la Promotion de la santé (DGPS), Armel Boubindji, et du directeur régional de santé Nord (DRSN), Charlemagne Ebè Nguema.

Elle vise la lutte contre des épidémies à risque telles que la rougeole, fièvre jaune, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite, la coqueluche et la méningite.

Occasion pour le DGPS de préciser que cette campagne s'étend jusqu'au 15 août courant, dans les 5 départements du Septentrion : Okano (Mitzic), Haut-Ntem (Minvoul), Ntem (Bitam), Haut-Como (Medouneu) et Woleu (Oyem).

"Pour lutter efficacement contre ces maladies qui ont des incidences sur les décès des enfants, il paraît de plus en plus important pour le ministère de la Santé, le gouvernement et ses partenaires, d'intensifer toutes ces campagnes de vaccination, pour protéger nos enfants", a indiqué M. Boubindji.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon