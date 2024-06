Oyem : stop aux produits éclaircissants pour la peau !

L'hôtel de Ville d'Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, a servi de cadre dernièrement à l'atelier national de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation interdisant les produits cosmétiques éclaircissants pour la peau, contenant du mercure et d'autres substances dangereuses pour la santé.

Ce séminaire était organisé par le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence nationale du médicament (ANM) et la Convention de Minamata sur le mercure.

Les travaux de cet atelier ont été ouverts par le gouverneur du Septentrion, Jules Djéki. L'autorité provinciale en a profité pour préciser que "la Convention de Minamata est un accord international juridiquement contraignant sur le mercure et accepté par le Gabon depuis le 24 septembre 2014. Elle vise à protéger la santé humaine et l'environnement, contre les émissions et rejets des entreprises du mercure, ainsi que les composés à base de mercure."

Le représentant du responsable de l'OMS au Gabon, Serge Molly Allo'o Allo'o, a présenté les objectifs de l'atelier qui sont, entre autres : présenter la Convention de Minamata, présenter le projet portant sur l'élimination des produits cosmétiques éclaircissants pour la peau contenant du mercure.

Il a aussi présenté le cadre réglemen- taire de la gestion des médicaments au Gabon, y compris les textes prohibant l'usage, l'importation, l'exportation, le commerce et la fabrication des cosmétiques contenant du mercure et des composés du mercure.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon