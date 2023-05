Oyem : Guy Patrick Obiang sur tous les fronts

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Guy Patrick Obiang Ndong, par ailleurs membre du Comité Permanent du Bureau Politique au PDG et leaders politique dans le département du Woleu, sont animé la vie politique du parti. Dans cette logique, le membre du gouvernement aux côtés du ministre des Mines et de la géologie, M.Chen Sylvestre Mezui Obiang et d'une forte délégation d'élus nationaux et locaux, ainsi que des cadres du département du Woleu, s'est présenté au marché municipal de Ngouema, le plus grand de la ville d'Oyem, pour rencontrer les femmes commerçantes des 5 marchés de la ville.

En sa qualité de membre de gouvernement, il s'est ensuite présenté à la mairie centrale d'Oyem pour se rendre compte du l'effectivité des opérations d'enrôlement sur les listes électorales. Sur place, il a pu constater avec beaucoup de satisfaction, le bon déroulement des opérations. Il s'est d'ailleurs réjouis sur ses réseaux, de l'engouement des populations notamment des jeunes représentent un gros pourcentage de vote de cette partie du pays. De plus, la délégation conduite par Guy Patrick Obiang Ndong s'est par la suite rendu dans le canton Kyé, a un peu plus de 40Km de la ville d'Oyem, pour prendre part à la cérémonie de remerciements au Président de la République, Ali Bongo Ondimba, organisé par un fils de la localité, M.Nicolas Beyeme Nguema, promu à la fonction de Commissaire à la CEMAC. Après cela, s'en est suivie la cérémonie de présentation du nouveau membre du Gouvernement originaire du Département du Woleu, M.Chen Sylvestre Mezui Obiang.

« Nous avons invité nos parents de la commune d'Oyem et du département du Woleu, à se mobiliser massivement pour la réélection du Chef de l'État. Nous avons également informé les populations du Woleu de notre engagement à travailler ensemble et de manière concertée avec les élus nationaux et locaux du Département. Face à Nous et entre Nous, Nous chasserons les chantres de la division. Notre département à besoin que ses filles et fils travaillent dans l'unité et la cohésion », a indiqué le ministre de la Santé et des Affaires Sociales.

Lors de son périple, Guy Patrick Obiang n'a pas hésité à inviter les populations à se mobiliser derrière la candidature du Chef de l'État pour la prochaine élection présidentielle. Il n'a pas manqué de présenter l'ensemble des projets prioritaires concrets et palpables mises en œuvre par le gouvernement à travers le pays dans le cadre du plan d'accélération de la Transformation (PAT)