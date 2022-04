Oyem : du matériel didactique pour l'école de Sougoudzap-ville

Les élèves de 5è année de l'école publique de Sougoudzap-ville, dans le canton Woleu (département du Woleu), ont été gratifiés dernièrement d'un important don de livres. Un geste du député Serge Ndong Obame, qui vient renforcer les compétences de ces apprenants au moment où approchent les différents examens de l'année scolaire 2021-2022. À ce don, se sont ajoutés d'autres matériels tels que les boîtes de craie destinées aux enseignants. Au grand bonheur du directeur de ladite école, Angue Nkoghe, et du président de l'Association des parents d'élèves (APE), Antoine Bibang.

Disons que l'honorable Serge Ndong Obame accorde beaucoup d'importance à l'éducation de la jeunesse du canton Woleu dont il est l'élu. En témoignent ses nombreux actes accomplis depuis son élection à l'Assemblée nationale : récompenses aux bacheliers avec mention, soutien scolaire aux élèves des classes d'examen (3è et terminale), don de kits scolaires, réouverture des écoles rurales fermées (Nkolmelen Assas, Abam-Andock, Mebang…), réhabilitation de l'école catholique de Mvomayop, construction et équipement de l'école d'Akwa-Mbong-Seme, construction et équipement du 2è bâtiment de l'école d'Abenelang…

ENA

Libreville/Gabon