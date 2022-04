Owendo : sport et sensibilisation à la violence urbaine

Sous l’égide de l'honorable Pierre Indjendjet Ndala, député du 1er siège de la commune d'Owendo, le stade du “Port en Haut”, a abrité, dimanche dernier, un mini-tournoi de football, initié à l'effet de sensibiliser les jeunes et la population riveraine sur la violence urbaine et les moyens de la prévenir. L'objectif visé est de pousser les uns et les autres à adopter des comportements responsables face aux différents types de violences constatés au sein de la société. Opium du peuple, le tournoi de foot organisé, c'était pour porter plus haut et plus loin le message contre les violences en milieu urbain. Pour cela, l'organisateur a réuni six équipes.

Comme pour favoriser l'esprit… d'équipe et de convivialité entre les jeunes d'Owendo, et partant toutes les couches sociales vivant dans ce segment administratif. Les équipes participantes : AS Olatano, Assua FC, Aso FC, Dia FC, Obani FC et FC Port en Haut qui a remporté ledit tournoi (par tirs au but : 5-4) face à AS Olatano. Les populations et les participants ont remercié le député Indjendjet Ndala, pour son initiative salutaire.

GBM