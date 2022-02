Onga : la route de toutes les frayeurs

Joindre la commune d'Onga, ville du Gabon, chef-lieu du département de Djoué dans la province du Haut-Ogooué, en saisons des pluies n'est pas une sinécure. Même au volant d'un véhicule 4X4 ou tout terrain, circuler sur ce linéaire du département de la Djoue long de 75 kilomètres seulement relève d'un exploit. C'est un véritable parcours du combattant. Une piste d'éléphants dont le calvaire, pour les usagers qui osent s'y aventurer encore, commence dès qu'on quitte le bitume d'Akieni. Et pour moins de 80 kilomètres, on y passe 4 heures sinon plus à jongler entre les bourbiers et glissades.

À l'allure où vont les choses, si rien n'est fait dans l'urgence sur cette voie, il ne sera pas étonnant que le département de la Djoue, à partir du village Otou, et la commune d'Onga soient isolés des autres localités du Haut-Ogooué, et partant du Gabon.

JFM

ONGA/GABON