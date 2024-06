Okondja : identification du site pour la construction d'une station-service

Dans le cadre du programme de développement des activités de Gab’Oil, notamment l’extension du réseau des stations-service conventionnelles à l’intérieur du pays, une délégation de cet opérateur national spécialisé dans la distribution des produits pétroliers et gaziers a séjourné du 17 au 23 mai 2024 à Okondja, dans le département de la Sébé-Brikolo, province du Haut-Ogooué.

But de cette mission : identifier le site devant abriter la future station-Service Gab'Oil de la localité et mener les procédures qui s'imposent auprès de l'administration cadastrale locale.

Le souci de Gab'Oil, au-delà du caractère purement commercial, est de mettre en pratique les instructions du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ayant enjoint à ce bras séculier de l'État de valoriser aussi le côté social en rapprochant les produits pétroliers et gaziers des populations de l'intérieur du pays.

Afin qu'elles n'aient plus à parcourir de longues distances pour se procurer lesdits produits. Lors de cette mission commise par l'administrateur directeur général de Gab'Oil, Louis-Gaston Aubame, la délégation conduite par Hervé Davy Letsina (chef de département QHSE), et composée entre autres d'Éric Francis Ibouili Matono (directeur des opérations) et Léandre Loussou (chef de service Marketing), a visité le site retenu pour abriter la future station-service d'Okondja.

La délégation spéciale gérée par Mme Mbelé-Lekosso, avait répertorié 5 sites dans la commune. Mais le choix de Gab’Oil s'est porté sur celui du quartier Obeli-Ossenga, eu égard à son emplacement accessible et stratégique, à l'entrée de la ville.

Un terrain relativement plat, sur une superficie estimée à 4 000 m2, et respectant les normes environnementales.

Christian KOUIGA

Libreville/Gabon