Ogooué-Maritime : les populations du canton Anengué isolées du reste du monde

Les populations du canton Anengué, dans le département de Bendjé, province de l'Ogooué-Maritime, vivent désormais coupées du reste de la province, voire du pays. Et pour cause, les papyrus ont envahi le chenal conduisant à leur localité. Empêchant ainsi la circulation aisée des pirogues et autres embarcations. Selon les populations riveraines, cette situation ne date pas d'aujourd'hui, mais remonte déjà à plusieurs années. Le canal menant à leur circonscription étant sans cesse obstrué par l’apparition de cette plante de couleur vert jade, qui peut atteindre 3 à 5 mètres de haut.

Malgré les nombreuses tentatives menées par les fils du terroir pour se débarrasser de cette “herbe” gênante mais utile pour l'écosystème, c'est peine perdue. Un éternel recommencement que ne supportent plus les populations. D’où l'appel au secours lancé aux pouvoirs publics pour les aider à trouver une solution pérenne en ouvrant définitivement cette unique voie d'accès fluvial à leur localité. En attendant, les riverains vivent reclus. Et il n'est pas rare de constater que les piroguiers et leurs passagers passent des nuits à la belle étoile, à la recherche d’un éventuel passage pour rallier le continent et d’autres villages du canton.

Et dire que le canton Anengué est, par excellence, le grenier qui alimente la ville de Port-Gentil en produits vivriers locaux : banane, manioc et poisson. Pour mémoire, le même phénomène des papyrus envahissants s’était produit au lac Iwandet, toujours dans le département de Bendjè.

Serge YACKELE MIHINDOU

Port Gentil/Gabon