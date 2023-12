Œuvre de bienfaisance : Le mouvement national pour la renaissance au chevet de l’orphelinat Hosanna

LE mouvement national pour la renaissance (MNR), présidé par Annick Ellysiana Lessa Simba, vient de doter l’orphelinat Hosanna (La gloire) d’un important kit en produits alimentaires et hygiéniques. L’acte de solidarité envers cet orphelinat s’est produit samedi 23 décembre 2023, au siège de l’établissement sis à Yéné dans le quatrième arrondissement de Franceville.

Ce mouvement associatif a pour objectif le soutient des actions et la vision du CTRI, présidé par le chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema. Notamment, témoigner l’entraide, la solidarité, l’amour entre les habitants du Gabon. C’est dans cet élan que le don a été fait, envers cette tranche d’enfants orphelins et abandonnés par leurs familles. "C’est dans ce cadre que nous avons tenus à poser ce geste de cœur. Nous voudrions bien pouvoir revenir pour d’avantage agir en soutien aux actions du président de la transition et du CTRI", a signifié Annick Lessa Simba. La dotation qui a réjoui le cœur de la fondatrice de l’orphelinat, Thérèse Mbani, était composée de produits de toilette pour bébés, des cartons de savons, de paquets de sucre, de palettes de jus, de produits laitiers, de pack d’eau, sacs d’oignon, bidons et cartons d’huile, cartons de friandises, cartons de conserves, carton de sel, cartons de volaille, des sacs de riz, et bien d’autres.

"Je suis très contente et je dis merci à Dieu, parce que la Bible nous dit, la meilleure religion c’est ceux qui s’occupent de l’orphelin, de la veuve et des enfants abandonnés. Je remercie donc le mouvement national pour la renaissance qui a pensé à nous soutenir dans cette œuvre. Nous souhaitons que cela continue", a fait savoir la responsable de l’orphelinat.

Cet orphelinat abrite douze pensionnaires dont la plus jeune est une fillette d’un an, abandonnée aux affaires sociales par ses géniteurs, et le plus âgé a 16 ans. La structure fonctionne avec des apports personnels de la fondatrice et son époux ainsi que des dons. Créée en avril 2016, elle compte un personnel de sept agents, et une infirmière permanente.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon