Ndjolé : Setrag forme des agents sensibilisateurs contre les risques d'accidents ferroviaires

La société d'exploitation du transgabonais (Setrag), en collaboration avec l'agence de régulation du transport ferroviaire (ARTF), a organisé en prélude à sa campagne, des ateliers de formation aux risques d'accidents ferroviaires. Cette formation de deux jours, a pris fin le mardi 25 avril 2023 à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué.

Ces ateliers de formation avaient pour objectif d'outiller les agents sensibilisateurs sur les risques d'accident ferroviaire, qui peuvent causer de graves blessures, voire la mort des riverains. Les thèmes abordés comprennaient la présentation de l'entreprise, le partage des valeurs, la sécurité ferroviaire et la sécurité et santé au travail, avec une attention particulière portée aux intrusions dans le domaine ferroviaire. En 2022, Setrag a sensibilisé 44 467 populations riveraines et passagères ainsi que 3 484 élèves de 18 établissements. Pour renforcer la sécurité ferroviaire, l'entreprise a érigé 2 passerelles à Owendo, 1 à Ndjolé, 2 à Ntoum et 1 à Lastourville.

Le transporteur ferroviaire a également mis en place un gardiennage à chaque passage à niveau qui a pour mission de veiller au passage du train. Le projet de construction des barrières de sécurisation du domaine ferroviaire se poursuit par le management de Setrag. Pour rappeler l'importance de la sécurité des élèves et de tous les riverains du chemin de fer, la société d'exploitation du transgabonais, entreprise citoyenne souligne la nécessité d'utiliser les passerelles pour les traversées piétonnes de la voie ferrée et de ne pas s'approcher d'un train en stationnement ou en circulation. Pour l'année 2023, la Setrag et le gendarme du chemin de fer, ARTF souhaitent atteindre plus de 50.000 populations riveraines et passagères et 4 500 élèves pour 20 établissements visés par la sensibilisation.

Cette vaste campagne de sensibilisation est une initiative importante de la Setrag et de l' ARTF pour assurer la sécurité des usagers et des populations riveraines. Le respect des règles de sécurité en milieu ferroviaire est crucial pour maintenir un environnement de travail sûr et protéger la vie des personnes qui utilisent les trains ou qui vivent près des voies ferrées.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon