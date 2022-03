Mounana : un orage fait des dégâts à la cité 5 000

L'Orage qui s'est abattu dernièrement à Mounana (département de la Lébombi-Leyou), dans la province du Haut-Ogooué, a causé d'énormes dégâts matériels. Le quartier “Cité 5 000” a été le plus touché. De gros arbres d'ornement, pour la plupart des manguiers et des flamboyants plantés à proximité des habitations ont été terrassés par le vent qui a soufflé sur la cité, avant de s'écraser contre certaines maisons.

Parmi les victimes de cette catastrophe naturelle, il y a le directeur de l'école de l'Alliance chrétienne dont le domicile endommagé a perdu une partie de sa toiture, détruite par les branches du manguier qui est tombé ce jour-là. Certains habitants de la ville racontent qu'il y avait plus de vent que de pluie. “J'étais en train de rentrer chez moi lorsque la ville s'est retrouvée sous un brouillard épais et le vent soufflait très fort sur la cité. Les toitures de certaines maisons volaient en éclat et les arbres tombaient de partout. C'était incroyable”, rapporte une riveraine. Plus de peur que de mal, en définitive : aucune perte en vies humaines. Mais la problématique de l'entretien des grands arbres dans les concessions habitables mérite d'être examinée.

MUKETA

Libreville/Gabon