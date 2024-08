Moulengui-Binza : le ministre Ignoumba incite les populations à soutenir Oligui Nguema

Jonathan Ignoumba, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sait occuper ses vacances gouvernementales.

Depuis le début de la semaine écoulée, il séjourne dans sa province natale de la Nyanga, où il a déroulé un programme de rencontres avec les populations locales.

Hier, il a eu une rencontre aux allures de meeting électoral avec les différentes couches sociales des deux arrondissements de Tchibanga, dans la salle polyvalente.

Aujourd'hui, il sera à Mabanda, dans le département de la Doutsila. Et demain, à Mayumba, dans la Basse-Banio.

Vendredi écoulé, première étape de son périple nynois, le natif de Moulengui-Binza a échangé avec ses frères et sœurs du département de Mongo, auxquels il a demandé de soutenir sans hésiter le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et son chef de file, le président Oligui Nguema.

“Nous avons intérêt à nous aligner derrière Oligui Nguema et à soutenir sa politique. À Mongo comme ailleurs, nous aurons plus à gagner avec le CTRI. Je ne doute pas de votre fidélité au CTRI qui a libéré le Gabon le 30 août 2023. Incitons le président à être candidat à l'élection présidentielle de 2025, pour le bien de nous tous. On doit lui forcer la main, s'il le faut ! ”, a-t-il lancé.

Au terme de ce rendez-vous, le ministre Jonathan Ignoumba a remis une ambulance au centre médical de Moulengui-Binza (une dotation du chef de l'État lors de l'étape de la Nyanga) et un véhicule pick-up 4x4 pour le CES local.

À la grande joie des populations, en présence de plusieurs cadres nynois.

Christian KOUIGA

Libreville/Gabon