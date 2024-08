Moanda/Hôtellerie : formation des acteurs aux techniques d'accueil et d'hospitalité

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat – avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, et en partenariat avec l'hôtel Buding et le cabinet Compétence Academic Maroc – a organisé, le 11 août dernier, un séminaire axé sur "les techniques d'accueil et d'hospitalité".

Une formation à laquelle ont pris part une cinquantaine d'entrepreneurs, de managers et des personnels de la sphère hôtelière de la région du Haut-Ogooué ; notamment des villes de Franceville, Bakoumba et Moanda.

Cette immersion dans les fondamentaux du domaine hôtelier s'inscrit en prélude à la “caravane touristique du Haut-Ogooué”, prévue pour avoir lieu du18 au 30 août 2024.

Les participants ont été invités à identi er les spéci cités touristiques locales, pour mieux les valoriser auprès du grand public.

Au terme de l'atelier, les participants ont reçu des parchemins, remis sous l'expertise avérée du ministère de l'Éducation nationale, qui s'est assuré en amont que cette formation soit en phase avec les standards éducatifs nationaux.

Par cette collaboration, c'est le renforcement des compétences locales qui est visé, a n d'enrichir les programmes existants et de soutenir la croissance du secteur touristique via des opportunités d'emplois qualifés.

Partenaire dans le cadre de cet atelier, l'Hôtel Buding, propriété du groupe Eramet/Comilog, est une réalité de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de Comilog, alors soucieuse de créer une activité économique alternative à celle de la mine, qui soit aussi source d'emplois.

Le voeu du directeur général dudit hôtel, Hans Iyangui, est de voir (sa) structure figurer parmi les leaders du paysage hôtelier au Gabon.

Arnaud MIHINDOU MOMBO

Moanda/Gabon