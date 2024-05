Médias : Tania Lewoussi Moussounda installée au siège de chef de bureau de l’AGP

Le préfet du département de la Passa, Raphaël Obali a installé officiellement la journaliste Tania Lewoussi Moussounda, dans son fauteuil de chef de bureau provincial de l’agence gabonaise de presse (AGP), pour le Haut-Ogooué. C’était mardi 28 mai 2024, au siège de la préfecture sis à Franceville, au cours d’une cérémonie sobre, en présence des responsables locaux d’administrations.

Laquelle installation a été placée sous la supervision du conseiller de l’administrateur directeur général (ADG) de l’AGP, Alexis Koumba, représentant l’ADG. C’était également l’occasion pour ce dernier de réceptionner le bureau fraichement réhabilité et entièrement équipé. Le nouveau bureau offre désormais un cadre de travail convivial. En effet, il a subi une cure avec la révision du réseau d’électricité, de menuiserie, de la peinture, fourniture d’équipement immobilier (bureau, chaises, slip), le tout pour une valeur de trois millions, préfinancés par la PME locale qui a réalisé les travaux. Le résultat a trouvé la satisfaction du conseiller.

« C’est un cadre confortable, propice à l’activité du chef de bureau. Mais, ce n’est qu’un début parce qu’il va falloir renforcer l’outil de travail et si possible lui donner les moyens logistiques de se mouvoir à travers la province du Haut-Ogooué. Pour collecter l’information, la traiter et la relayer dans les conditions optimales via le desk central de Libreville et diffuser sur nos différents canaux, notamment le site internet, le journal Gabon matin, le segment audio-visuel et l’AGP Flash », a indiqué Alexis Koumba. Les clés du bureau remis par l’entrepreneur au conseiller sont parvenues à la cheffe de bureau par les mains du préfet. Cette dernière a ouvert la porte du local, ce qui a marqué le début de l’activité de la journaliste de façon officielle. Occasion pour l’autorité d’appeler l’impétrante au professionnalisme.

« L’information est une nécessité pour avancer. Tout pouvoir dépend de deux pieds qui sont l’information et la sécurité. Je voudrais donc que vous mesuriez la responsabilité qui est la vôtre. La liberté de la presse doit être saine. Donnez la bonne information et nous allons vous donner le flambeau», a signifié Raphaël Obali. Les médias locaux ont tenu à apporter leur soutien à la consœur de l’AGP, à l’occasion de cette cérémonie.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon