Makokou/Fer de Belinga : exhortation au respect des autorités locales et du Code du travail

Les délégués spéciaux en charge de la gestion de la commune de Makokou, Rita Estelle Milagolo, et du département de l'Ivindo, Saturnin Edzodzome, ont échangé dernièrement avec les responsables des entreprises qui exploitent le fer de Belinga.

Les deux autorités locales ont tenu à édifier les concernés sur le contenu du Code du travail et, surtout, sur le respect absolu de cette législation. “Votre manière de fonctionner ne nous plaît pas. Il n'est pas normal que vous alliez directement dans les domiciles des gens ou rencontrer les chefs de quartier de Makokou ou dans les villages sans préalablement nous en informer ou nous contacter. Les choses doivent changer, car c'est nous les autorités habilitées”, a signifié d'entrée, la déléguée spéciale chargée de la gestion de la commune de Makokou.

Rita Estelle Milagolo a ensuite indiqué que le combat que mènent les deux délégations spéciales est celui de mieux gérer la mine de fer de Belinga.Et d'avoir une certaine traçabilité.

Aussi a-t-elle a intimé l'ordre aux responsables des entreprises concernées de respecter les autorités locales nommées par le président de la Transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qui le projet de Belinga doit impacter véritablement sur les conditions de vie des populations ogivines.

Pour montrer que les choses ont changé, que nous sommes à l'ère de la restauration des institutions et de la dignité humaine, les deux délégués spéciaux ont enjoint aux sociétés en question de mettre leur déclaration fiscale à jour et de ne plus maltraiter leurs employés qui se plaignent de travailler sans contrat, et d'être rétribués en monnaie de singe.

Landry EKOMBA NDOMBE

Makokou/Gabon