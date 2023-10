L’USTM signe avec Rougier une convention de partenariat

L’UNIVERSITE des sciences et techniques de Masuku (USTM) a signé jeudi 19 octobre dernier, avec Rougier Gabon, une convention de partenariat. Ladite signature s’est faite dans la salle du conseil de l’université entre le recteur Crépin Ella Missang et le directeur général de Rougier Gabon, Stéphane Jaffret, au cours d’une cérémonie sobre, en présence d’enseignants chercheurs biologistes et experts en bois.

Cette signature de partenariat a pour objectif de mutualiser les compétences, l’Université entant qu’institution de formation et Rougier entant qu’industriel de la forêt. Ceci devra permettre un échange éducatif et professionnel entre les deux partenaires.

« L’USTM s’ouvre de plus en plus au monde industriel et socio-économique, parce que nos étudiants doivent être absorbés par ces secteurs d’activité. Le Gabon est couvert à 80% par la forêt et notre pays occupe une position stratégique dans la gestion raisonnable et responsable des forêts au niveau du bassin du Congo et dans le monde entier. C’est pourquoi nous avons revu notre offre de formation et cette nouvelle offre a été renforcée par tout ce qui est en lien avec la gestion de la forêt, la transformation du bois. Car notre Université a de la ressource humaine, des enseignants chercheurs dans le domaine de la forêt et du bois », a signifié Crépin Ella Missang.

Pour sa part, le DG de Rougier a annoncé l’ouverture en 2024 de Rougier Académie, et l’expertise de l’USTM est nécessaire pour les programmes de formation et la formation « Rougier est une vieille dame dynamique qui fête ses 100 ans cette année, la jeunesse gabonaise c’est le futur employé de Rougier Gabon. Pour nous, c’est très important d’être formés et de former, on doit également participer aux enjeux éducatifs du pays et en retour on se doit d’accueillir les jeunes gabonais formés », a réagi Stéphane Jaffret.

Actuellement, l’USTM a mis en place des formations en modèle alternants entre l’Université et les industries. Ce partenariat pourra favoriser le recrutement des diplômés par Rougier, l’appui des professionnels de Rougier à la formation, l’accueil des stagiaires. Des points focaux seront mis en place pour animer la convention selon les intérêts communs des partenaires.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon