Les travaux de l’USTM en évaluation, les entreprises doivent rendre compte

Une mission d’accostage des travaux des infrastructures de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), diligentée par Le chef de l’Etat, Président de la transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, séjourne depuis le 10 novembre 2023 à Franceville, dans le cadre du suivi des travaux de l’USTM. Laquelle mission qui associe trois ministères d’Etat, notamment l’enseignement supérieur, les travaux publics et le pétrole, conduite par le conseiller technique du ministre de l’enseignement supérieur, Aimé Tonda Manguendji, a pour but de souligner les erreurs de travaux et de veiller à la livraison de ceux-ci dans les délais, en vue de favoriser la reprise des cours à Mbaya.

Pour cela, le chantier a été confié à l’entreprise du groupe Mika service, par le chef de l’Etat. Cependant, la mission actuelle, qui intervient deux semaines après la précédente, prend fin le 15 novembre 2023 et revêt un caractère particulier en ce qu’elle a rassemblé autour de la table du conseil de l’USTM, vendredi 10 novembre dernier, toutes les entreprises qui avaient la charge des travaux associées à leurs missions de contrôle. Pour faire le point technique des travaux, ce, en présence de l’expert conseil génie civil, Aiseck N’Nang, commis pour faire une évaluation technique de la qualité du travail, sur la base du cahier de charge des travaux publics (CCTP).

« Certains travaux ont été faits sans respect des dispositions techniques contenues dans le cahier de charge. Il y a beaucoup à refaire au niveau de l’étanchéité, qui présente des infiltrations d’eau de pluie. Dans le référentiel d’évaluation et d’appréciation, on retrouve les caractéristiques des matériaux demandés, les qualités des produits, au niveau de la menuiserie, du revêtement du sol, du ravalement des façades, etc. Mais toutes ces dispositions n’ont pas été respectées, par certaines entreprises, on relève des manquements par endroit », a fait remarquer l’expert.

Durant cinq jours, la mission et l’expert vont parcourir chaque ouvrage de fonds en comble « Nous allons in situ faire l’état des lieux exact des travaux qui ont été réalisés par chaque entreprise, en tenant compte des cahiers de charge. A la suite, un arbitrage technique sera fait par L’enseignement supérieur qui est désormais le maitre d’ouvrage des chantiers, Mika service, entreprise commise pour les travaux, assisté d’un ingénieur expert en génie civil et le ministère des TP qui est le ministère technique, accompagné du ministère du pétrole qui hier était le maitre d’ouvrage », a signifié Aimé Tonda. Au terme de l’évaluation, Mika service aura le choix d’associer seulement les entreprises qui auront donné satisfaction sur le terrain.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon