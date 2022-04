Lébamba : l’urgence de faire redémarrer le bac sur la rivière Louétsi

La gouverneure de la province de la Ngounié, Paulette Mengue M’Owono a entrepris, dernièrement, une mission d’urgence à Lébamba aux fins de s’imprégner de l'état du bac qui sert à la travsersée de la rivière Louétsi, au village Idembé, en panne depuis plus de 6 mois aujourd'hui. L'heure est à la recherche des “solutions d’urgence adaptées et durables”, afin de soulager les populations locales. Dans cette visite, la gouverneure était accompagnée du directeur provincial des Travaux publics (TP), Urbain Mbadinga, du préfet du département de la Louetsi-Wano, Euloge Parfait Mombo Moukaga, et des responsables des sociétés TBNI, CGT et CFDT, qui exploitent le bois dans la contrée. Une évaluation de la panne a été faite. Car il faut absolument que le trafic sur la rivière Louétsi, par le moyen de ce bac, reprenne pour alléger les populations de Lebamba et du district de Nzenzelé, via le canton Louétsi-Soungou.

Dans l’immédiat, décision a été prise de remettre en place le massif qui supporte le câble faisant glisser la poulie du bac. La gouverneure a sollicité et obtenu l'accord en agrégats des trois opérateurs économiques du bois. Les travaux sont réalisés par la direction provinciale des TP de la Ngounié, et consistent, dans un premier temps, à pencher le massif en béton, nettoyer le fond à la base, couler le béton de propreté, repositionner le massif, puis procéder au remblai. Rappelons que c’est un gros arbre flottant en amont qui s’était accroché au câble sur lequel se trouve la poulie. Endommageant ainsi ladite pièce.

Félicien NDONGO

Lebamba/Gabon