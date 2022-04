Lebamba : inquiétante dégradation du pont d’Issinga

De nombreux usagers sont inquiets de la dégradation progressive du pont d'Issinga sur la rivière Ngounié, dans la Louetsi-Wano (Lebamba). L'ouvrage construit en matériaux périssables perd au fil du temps toute son armure architecturale. Les planches transversales et longitudinales pourrissent. Certaines se brisent et s'arrachent sous l'effet de l'usure et des intempéries. Pour les automobilistes, traverser actuellement ce pont relève du courage. L'épreuve est délicate et le risque est permanent d'être coincé. L'une des roues du véhicule pouvant être prisonnière des ouvertures causées par la défection des matériaux. Le viaduc, long de 300 mètres environ, est aussi dépourvu de garde-fous.

De nombreux accidents graves voire mortels sont souvent enregistrés à cet endroit. Des camions se trouvent au fond des eaux de cette rivière, sans qu'on ait pu les remonter. Le danger est donc permanent. Et on pourrait s'attendre à d'autres cas d'accidents si rien n'est fait rapidement car, le pont est situé sur un axe routier où la circulation est intense du fait que cette route est un raccourci pour se rendre à Malinga, dans le département voisin de la Louetsi-Bibaka.

MUKETA

Libreville/Gabon