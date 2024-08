Le député Jean-Lucien Doumbeneny devise avec les populations du 4e arrondissement

Le député de la transition Jean-Lucien Doumbeneny en vacances parlementaires à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué a initié du dimanche 11 août au jeudi 14 août 2024, une série de causeries dans les différents quartiers du 4eme arrondissement de la commune de Franceville. Mbaya, Yéné et Djakana, ont reçu le député de la Transition qui était accompagné des auxiliaires de commandements et d'associations.

Au cours de ses échanges avec les populations, le législateur a longuement évoqué la question du référendum et les raisons pour lesquelles les populations devraient voter pour le "oui". Non sans faire un focus sur les textes de lois examinés et adoptés à l’Assemblée nationale de la Transition, ainsi que les multiples actions et efforts consentis par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

S'agissant du volet législatif, le député a édifié son auditoire sur le projet de loi inhérent aupassage de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, au projet de loi sur le mariage polygamique des militaires et la loi qui pourrait confier au ministère de l’Interieur l’organisation des élections.

Après la rencontre avec les chefs de quartiers, notables et populations, le tour est revenu aux associations des femmes et leaders des jeunes des différents artères du 4e arrondissement d’échanger avec le représentant du peuple au parlement. Occasion pour le député de se présenter à ces derniers et de leur faire l’économie de la situation actuelle du pays sous l’ère du CTRI. Ce contact avec les populations a été salué. « Nous avons eu beaucoup d’informations, il est important que les députés soient souvent au contact des populations, pour prendre leurs préoccupations et avis. Nous sommes très contents », a resumé Valène Djila.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon