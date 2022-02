Lambaréné  : les musulmans préparent la tenue 4e congrès du Conseil supérieur des affaires Islamiques du Gabon

Les musulmans du Moyen-Ogooué au Gabon se sont réunis le 2 février dernier, à l’Hôtel de Ville de Lambaréné, pour préparer le 4e congrès du Conseil supérieur des affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), qui aura lieu du 11 au 13 février prochain à Libreville, et dont le thème est : “Le défi de l’évolution et du développement de l’islam dans le contexte sociologique gabonais”. À cette occasion, les deux imams de la ville, à savoir Diallo Alpha Saliou (mosquée d'Isaac) et Mamadou Bale (mosquée de Grand-village) ont mis à profit ces instants pour éclairer la lanterne des leurs sur les tenants et aboutissants du congrès en vue.

Édifiés, plusieurs musulmans présents dans la salle ont ensuite pris la parole, posant à tour de rôle des questions sur le climat de plus en plus malsain entretenu par certains musulmans aux comportements blâmables, qui mettent à mal le vivre-ensemble au sein de cette communauté religieuse. Sur ce, d'aucuns estiment qu'il faut éduquer et construire des écoles d'enseignement islamique. Sans oublier la prise en charge et l'encadrement de nouveaux convertis et le changement ou adjonction de prénoms. Malgré les maux qui minent en interne la communauté musulmane du Gabon, les deux imams se sont dits satisfaits de ces retrouvailles qui ont permis, sur le plan local, de laver le linge sale en famille, pour préparer sereinement le congrès du CSAIG, qui s'ouvre donc vendredi à Libreville.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon