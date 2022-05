Lambaréné : grève au Centre hospitalier régional Georges Rawiri

Les agents du Centre hospitalier régional (CHR) Georges Rawirii, de Lambaréné, ont décidé de durcir leur mouvement d'humeur observé depuis le 13 avril. Une décision en réponse, arguent-ils, au mutisme réservé par l'administration de tutelle à leurs revendications contenues dans le cahier de charges. Pêle-mêle : la défaillance du plateau technique (radiologie et bloc viscéral), le non-paiement de 7 mois des primes (responsabilité et garde), etc. La conséquence directe est “la restriction du service minimum” jusqu'à la satisfaction totale des revendications.

Pis, les consultations pré-natales et externes, ainsi que les accouchements sont aussi suspendus. Ils ne travailleront plus que de 7h30 à 16h30. Les grévistes prennent ainsi à témoin les autorités et l’opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleraient en dehors des heures susmentionnées. Vivement que les autorités compétentes se penchent sur cette affaire, pour prévenir le pire !

N'DOUNDA

Lambaréné/Gabon