Journée portes ouvertes à l’E3MG: entre découvertes et signatures de partenariats

L’ECOLE des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG) a ouvert ses portes au grand public et potentiel partenaires samedi 10 juin 2023, au cours d’une journée portes ouvertes qui a permis aux étudiants et aux industriels particulièrement, de découvrir cet établissement supérieur public, qui a pour objet la formation et le développement des compétences dans les métiers de la mine incluant la maintenance. Ce chef d’œuvre architectural, situé dans la périphérie de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, est le fruit d’un partenariat public-privé entre l’Etat gabonais et la Comilog, inauguré le 06 juin 2016 par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba.

Ladite journée pilotée par l’administrateur directeur général (ADG) de l’E3MG, Christian Boupassia a vu la présence du directeur de cabinet du ministre des mines et de la géologie, Eric Damien Biyoghe, remplaçant le membre du gouvernement empêché. Bon nombre d’activités ont marqué la journée, notamment, les expositions faites par plusieurs entreprises, le vide grenier, la restauration, la randonnée pédestre, les tournois de sport ( Basket-ball, Tennis de table, tournoi de Songo, Volley-ball, Football, Pétanque, ect.) avec remise des lots.

Les visiteurs ont également eu droit à la visite du site, du campus universitaire, du laboratoire géotechnique et bien d’autres compartiments, ainsi qu’à deux communications faites à l’amphithéâtre par l’ADG et les experts invités. « L’objectif était de faire connaitre ce que nous faisons au quotidien, c’est-à-dire la dispense des enseignements, la formation au métier de la mine et de la métallurgie. Nous avons des équipements qui forment non seulement dans le BTP mais également dans l’agroalimentaire. Nous visons à travers cette journée attirer à nous des entreprises partenaires, qui viennent chercher nos lauréats pour les employer, ainsi que les stagiaires », a signifié Christian Boupassia.

L’appel a candidature de la 8eme promotion, qui dure quatre mois, débute la semaine prochaine, pour le recrutement prévu en octobre prochain. Un autre temps fort de ladite journée, c’est la signature des partenariats avec les écoles de mine d’Europe et d’Afrique du Nord, en plus de l’USTM. Un partenariat élargi aux entreprises de BTP et au laboratoire national de bâtiments et travaux publics, la société science sol, la société équatoriale des mines, la Sobraga, l’Ivindo yron dernier-né du domaine des mines, ont également marqué leur intérêt à travers la signature des partenariats avec l’E3MG. Lesquels partenariats aboutissent au recrutement des étudiants.

N.O.

Moanda/Gabon