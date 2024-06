Franceville/CNMAG : Une foire agricole et artisanale pour marquer leur sortie

À l’instar du reste des provinces du Gabon, la chambre provinciale des métiers de l’artisanat du Haut-Ogooué (CNMAG), présidée par Rodrigue Morry, a ouvert dès mardi 18 juin 2024, à Franceville sur l’esplanade de Libertis, sis à Potos, une foire d’exposition agricole et artisanale.

Cette foire marque le lancement officiel des activités de la chambre provinciale. Laquelle foire représente donc la première édition du genre, pour l’institution artisanale. « Depuis deux ans que nous avons été élus nous n’avions pas eu d’activité parce que le bureau n’était pas encore en règle. Maintenant que le bureau est formalisé et validé, nous avons décidé de faire notre sortie officielle.

Les populations doivent savoir que désormais, elles ont une maison artisanale fonctionnelle », a expliqué Léontine Beyouma, secrétaire général de la chambre provinciale des métiers et de l’artisanat. Le thème choisi pour ce lancement est ‘Faire de l’artisanat un acteur majeur du développement économique et social’. Au menu de l’exposition, plusieurs produits agricoles et artisanaux.

« La foire est un moyen d’expression pour permettre au public de contempler ce que les artisans savent faire. Nous sommes classés en trois catégories, à savoir l’artisan d’art, l’artisan de service et l’artisan de production. Nous avons pour mission de vulgariser les métiers de l’artisanat, de spécifier le statut d’artisan », précise Rodrigue Morry. La foire de Franceville va durer deux jours, pour permettre aux consommateurs d’acheter des produits bio. Sur les tables, les exposantes ont étalé du manioc, huile de palme rouge, feuilles de manioc, ananas, tubercule et bien d’autres aliments ainsi que des produits artisanaux. La chambre provinciale compte organiser des foires une fois par mois dans la ville.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon