Franceville : vacances agricoles en faveur des enfants de 6 à 16 ans

Le préfet du département de la Passa, Raphaël Obali, a procédé en lieu et place du gouverneur empêché, samedi 03 août 2024, au lancement de la première édition des vacances agricoles pour les enfants âgés de six à seize ans.

C’était au cours d’une cérémonie sobre en présence des directeurs locaux de l’agriculture et de la jeunesse et des sports, au complexe administratif de Franceville.

Cette première édition placée sous le parrainage du gouverneur du Haut-Ogooué, Jaques Denis Tsanga, octroie aux jeunes enfants une formation aux techniques de maraichage, avec l’appui des experts agricoles locaux. Objectif, susciter des vocations.

L’initiative est du responsable du collège privé agricole Martial Lemboumba de Franceville et du centre de formation et d’apprentissage multi professionnel de Masuku, Rodrigue Matoko Lemboumba.

Durant un mois, les jeunes élèves vont bénéficier des acquis à travers une phase théorique, ensuite une phase pratique, avec le partenariat d’une ferme située à Mingara.

Des cultures à cycle court de trois mois, ont été choisies. Notamment, la tomate, la laitue, l’oseille, l’amarante, etc. « On va leur apprendre à faire la Pépinière et à repiquer. A la fin de la formation, chaque apprenant aura droit à quelques plantes qu’il aura lui-même semé », a indiqué Rodrigue Matoko.

Au terme de la formation, chaque apprenant aura droit à un kit scolaire, ils bénéficieront également de la recette des ventes et des diplômes de participation.

« C’est notre manière d’intégrer l’essor vers la félicité. Notre projet rentre dans la droite ligne de la vision des plus hautes autorités en tête desquelles, le Président de la transition…qui ne cesse de créer les conditions pour que l’agriculture démarre au Gabon », a souligné l’initiateur.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon