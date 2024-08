Franceville: l’honorable Ludwine Staelle Ngoudji fait son compte rendu parlementaire

EN vacances parlementaires à Franceville, la député de la transition Ludwine Staelle Ngoundji, native du troisième arrondissement a entamé une série d’échanges avec les populations dudit arrondissement mercredi dernier dans le cadre de son compte rendu parlementaire. C'était en présence de sa collègue originaire de Bongoville. La série d’échanges s’est ouverte avec les jeunes, à la mairie de Picas, où l’honorable a édifié les populations sur les travaux parlementaires, le chronogramme de la transition, les échéances à venir, le contexte actuel, les raisons du coup de libération, les institutions mises en place par la transition, les textes de lois votés à l’assemblée nationale, les enquêtes parlementaires, la loi électorale, le projet de constitution et le référendum. « Nous allons aller au référendum dans quelques mois, cependant, nombreux sont ceux qui ne savent pas ce que c’est qu’un référendum, ni pourquoi nous devons aller à ce référendum, encore moins leur rôle durant l’événement. Il était important de les édifier sur les motivations du référendum» a-t-elle expliqué.

Dans le même temps, la jeunesse a été sensibilisée par le législateur. « Après la transition nous entrons dans un Gabon nouveau, mais ce Gabon c’est pour la jeunesse et si cette jeunesse n’a pas conscience de sa responsabilité dans ce processus, tout ce que nous ferons sera vain », a signifié Ludwine Staelle Ngoundji, non sans présenter la vision du CTRI « C’est la réalisation des travaux, des actions inclusives qui tiennent compte de toutes les couches des populations sans exclure personne », a-t-elle renchéri. Initiative saluée par les jeunes, qui disent avoir été édifiés sur les prochaines grandes étapes du pays. « Nous sommes satisfaits de cette rencontre, nous avons reçu beaucoup d’informations notamment sur les lois et le référendum à venir. Nous sortons de là aguerris. La transition donne l’occasion aux jeunes de marcher vers l’avant à cœur ouvert », a déclaré Jonathan Madjou.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon