Franceville : Les élèves des terminales scientifiques et techniques en immersion au CNOU

Dans son volet d’information aux étudiants, le directeur du centre national des œuvres universitaires (CNOU) de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), Ange Patrick Nzaho et ses différents chefs de services, ont organisé mercredi 29 mai dernier, en faveur des élèves des classes de terminales scientifiques et techniques des Lycées de Franceville, une journée d’immersion au sein du CNOU.

Objectif, expliquer aux futurs étudiants les missions régaliennes du CNOU. Qui sont l’offre des logements aux étudiants au sein du campus Universitaire ; La prise en charge de l’étudiant en difficulté sociale ; La restauration pour un coût de 500frs le repas équilibré ; Les activités sportives et socio-culturelles, chargé de détendre les étudiants; La prise en charge médical.

« Nous avons tenu à les sensibiliser par rapport à leur entrée dans les différentes écoles supérieures, pour dire que le CNOU est là pour les accueillir et leur donner les informations relatives aux établissements Universitaires, comment faire pour sortir du pays, la participation aux concours, l’entrée au campus, etc.. », a précisé Ange Patrick Nzaho. Les élèves quant à eux ont été séduits.

« Je suis encore plus motivée à venir à l’USTM et être accompagnée par le CNOU », a signifié Fatouma Koné, Tle C. « Cette présentation a été très instructive, nous avons été suffisamment informés. Je vais postuler au centre de Mvengue », a renchérit Joseph Nguelet de la Tle Pro. Dans le cadre de la mutualisation, le centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Mvengue, ouvert à toutes les séries de baccalauréat, a été l’invité. « Nous aurons 5 filières pour le BTS : Maintenance des engins des chantiers, maintenance informatique et réseaux, électrotechnique, productique mécanique et maintenance industrielle. La date du concours est fixée au 13 juillet et les inscriptions se poursuivent du 24 juin au 06 juillet», a expliqué La cheffe de service admission et orientation, Georgina Nkoma.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon