Franceville : Les délégués spéciaux à l’école du management

LES délégués spéciaux en charge des collectivités locales du Haut-Ogooué ont bénéficié vendredi 26 juillet dernier d’un séminaire national de renforcement des capacités, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et de la sécurité. Les travaux ouverts par le préfet de la Passa, Raphaël Obali, en lieu et place du gouverneur empêché, ont été dirigés par le secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur, Yannick Edson Ongoundja. Sous le thème, "les collectivités locales gabonaises face aux défis de la restauration des institutions".

Ce séminaire vise à transmettre aux délégués spéciaux (DS) les outils de gestion dans les domaines aussi divers que variés, intéressants la vie des collectivités locales. Pour ce faire, les travaux ont été conjointement animés par les experts du ministère de l’intérieur et de la sécurité; Ceux de la direction générale de l’urbanisme et des aménagements fonciers du ministère de l’habitat ; Puis, ceux des directions générales du budget et des finances publiques, de la comptabilité publique et du trésor, des marchés publiques ; Ainsi que ceux du ministère des comptes publics et les experts indépendants.

Les exposés ont essentiellement porté sur le cadre juridique, le contrôle de la légalité des actes administratifs et la tutelle de l’État sur les collectivités locales, le foncier, la gestion des actes contractuels et budgétaires des collectivités locales et le plaidoyer sur la citoyenneté et l’état civil. « C’est une remise à niveau de tous les délégués spéciaux sur les bonnes pratiques et la gestion des collectivités locales. Nous venons d’un monde cosmopolite, il était tout à fait normal qu’on nous mette à niveau sur les pratiques administratives, financières, etc. Nous sortons de là bien aguerris. Nous avons maintenant tous les outils à notre disposition, pour prendre de bonnes décisions », a signifié Dominique Christian Ndjogho Cognot, DS Franceville.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon