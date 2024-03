Franceville : Les annonces du vice-Président de la transition à la notabilité du Haut-Ogooué

À la tête d’une importante délégation, le vice-président de la transition, Joseph Owandault Berre, a été accueilli à Franceville vendredi 29 mars 2024, par le gouverneur du Haut-Ogooué, Jaques Denis Tsanga et le délégué spécial de la commune de Franceville.

Une visite instruite par le Président de la transition, chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre des échanges avec les notables de l’intérieur du pays. A Franceville, c’est la salle de banquet du gouvernorat qui a servi de cadre à la rencontre avec les notables des onze départements de la province, assistés des préfets de chaque localité. Après le mot de bienvenue du délégué spécial, Christian Ndjogho Cognot, en présence du haut représentant personnel du chef de l’Etat, Jean-Pierre Oyiba, le vice-président a clairement décliné la nature de sa tournée à l’intérieur du pays. Il a été question pour cette haute autorité de rappeler le contexte du coup de libération du 30 aout dernier ; Le dialogue national inclusif à venir ; Le rôle des sages et notables ainsi que la période de transition…

«Votre rôle sera d’encadrer, de partager vos expériences car vous êtes la mémoire de la nation. Et cette mémoire, bien que silencieuse parfois, a le devoir de montrer le chemin, car ayant vécu. Il vous revient de rester dynamique, en éveil, ne fermez pas l’œil », a précisé le vice-Président.

Puis, la parole a été donnée aux sages et notables de s’exprimer librement. Occasion pour ces derniers, d’étaler les sempiternels maux liés au problème des routes entre les axes, Akiéni-Onga, Franceville-Okondja par Andjogo et par Akiéni, la route d’Aboumi ; Le problème d’éclairage public, l’octroi d’hydraulique villageoise, le manque d’enseignants dans les écoles primaire et secondaires, le manque de personnel de santé, etc. À l’autorité de répondre : « Les problèmes que vous venez de citer ne sont pas spécifiques au Haut-Ogooué, ce sont les problèmes du Gabon entier. Il s’agit là de la feuille de route du gouvernement. Qu’il s’agisse des écoles, l’eau, l’électricité, le logement des fonctionnaires, etc. il appartient au gouvernement de mettre en place la programmation de ces travaux. Tout ne se fera pas le même jour pour tout le Gabon », a-t-il souligné.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon