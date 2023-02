Franceville: le premier bureau de la mutuelle du Cimpef de Mvengué installé

Récemment élus par leurs condisciples, le président du premier bureau de la mutuelle du Centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Mvengue (CIMPEFM), Benoit Harald Nkoghe Ndong et 28 membres dudit bureau ont été installés dans leurs fonctions respectives, vendredi 03 février dernier, à l’auditorium de l’institution. Ce bureau est une courroie et une interface avec l’administration, le corps des formateurs et les apprenants. C'est du moins ce qu'a indiqué l'un des membres en marge de la cérémonie. « Je vous exhorte à travailler dans un esprit de convivialité, afin d’être une force de propositions, un partenaire consciencieux et responsable dans la bonne marche et le fonctionnement du Cimfep. Vous devriez faire en sorte qu’il règne un climat de confiance et de bonne collaboration entre tous les partenaires qui concourent à l’épanouissement de la vie au sein du Cimfep », a indiqué le directeur du Cimfep de Mvengue, Dieudonné Letzoumou.

Le président du bureau a été installé par Dieudonné Letzoumou, par ailleurs, président d’honneur de la mutuelle, tandis que les autres membres ont tour à tour été installés par leur premier responsable. Pour sa part, le bureau exécutif entend mettre un accent particulier sur le développement des aptitudes de leadership nécessaire à l’amélioration des conditions de vie estudiantine et professionnelle des apprenants. « Cette pédagogie vise l’excellence, elle tentera de tirer le meilleur de tout apprenant et vise à transformer le savoir en service », a souligné Benoit Harald Nkoghé. Non sans attirer l’attention de ses collègues sur le défi à relever. Le Cimfep est un établissement public moderne de formation et d’enseignement professionnel répondant aux normes internationales. Il est le résultat de la volonté manifeste du Président de la République, en faveur de la jeunesse gabonaise.

N.O.

Franceville/Gabon