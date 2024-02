Franceville : Le Pr Bill Raphael Bikanga établi à la tête de l’USTM

Nommés en conseil des ministres du 07 février 2024, les nouveaux responsables de l’université des sciences et techniques de Masuku (USTM) ont officiellement pris leurs fonctions mercredi 21 février 2024, au cours d’une cérémonie officielle d’installation présidée par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, Pr Hervé Ndoume Essingone, à l’auditorium de l’Université à Franceville.

En tête des promus, le Pr Bill Raphaël Bikanga, nommé recteur de l’USTM, a été installé dans ses charges par le membre du gouvernement, en présence du corps administratif, professoral, des étudiants ainsi que des autorités locales de la province.

Par la suite, le recteur a procédé à l’installation du reste des promus, en l’occurrence, le vice-recteur chargé de l’administration, Pr Benjamin Musavu Moussavou ; Le vice-recteur chargé de la pédagogie et de la recherche, Pr Alexis Nicaise Lepengue ; Le secrétaire général de l’USTM, Pr Patrick Mickala ; Le doyen de la faculté des sciences ; Le directeur général de l’INSAB ; Le vice doyen en charge de la pédagogie et bien d’autres. Au terme du rituel d’installation, le nouveau recteur a été soumis à l’exercice de signature du code d’éthique et de déontologie et d’une feuille de route.

Dans le même temps, chaque responsable installé a également reçu une feuille. Laquelle notifie les actions que ces responsables devront mettre en œuvre dans le délai de la transition à savoir, développer les infrastructures universitaires et donner les conditions de vie sociales décentes aux étudiants, pour qu’ils apprennent dans les meilleures conditions, afin que la destination Gabon soit une destination enviable, et que l’on sorte de l’image négative que nos universités renvoient.

"Le code d’éthique et déontologie est un engagement que tous les enseignants chercheurs ont pris de partager un certain nombre de valeurs en faveur de la restauration de l’institution Universitaire. C’est donc cet engagement solennel que le recteur et ses collaborateurs viennent de prendre", a signifié Hervé Ndoume Essingone.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon