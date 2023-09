Franceville : le Mouvement patriotique pour la paix fait le aux côtés du CTRI

LES populations du Haut-Ogooué rassemblées au sein du "Mouvement patriotique pour la paix", ont manifesté samedi 09 septembre 2023 leur reconnaissance et soutien au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et à toute son équipe des forces de défense et de sécurité.

C’est à travers une marche de prière de protection que le mouvement conduit par Annick Ellysiana Lessa Simba, a manifesté solennellement sa motion de soutien au comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), à travers une déclaration lue par Joyce Capitaine Bidoumou, porte-parole du mouvement. C’était au rond-point de Potos, où les responsables ont tenu à dire une prière au Dieu des armées gabonaises, qui a apporté un soleil de justice, pour changer l’épisode du chaos qui se prévoyait sur la terre gabonaise en délivrance nationale. « Notre prière, c’est que Dieu continue toujours de soutenir cette équipe de héros national, en leur accordant santé, loyauté, intégrité, force et courage », a imploré la présidente. Non sans solliciter du père céleste, l’éloignement des esprits destructeurs assoiffés des biens et richesses de cette terre, des esprits corrupteurs et des personnes mal intentionnées.

Après cette prière à laquelle s’est accordée une masse de passants, le porte-parole a livré la déclaration du mouvement patriotique pour la paix en faveur du CTRI, dont la substance fait état des valeurs patriotiques de la nation. « Considérant l’existence de la fibre patriotique, au sein du peuple gabonais; Considérant que le Gabon est un et indivisible ; Considérant que les gabonais ont tous, le devoir de protéger et préserver les acquis existants; Considérant que le pays est complètement à réorganiser par l’équipe de transition, ainsi qu’avec toutes les forces vives du pays… Nous interpellons tous les gabonais à laisser de côté nos égaux, pour faire retrouver au Gabon ses lettres de noblesse. Grâce à la fidélité de Dieu, l’espoir renait pour toutes les couches sociales et ethniques de notre pays… », a déclaré Joyce Capitaine Bidoumou.

N.O.

Franceville/Gabon